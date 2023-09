Reddingsbrigade probeert strandposten zoveel mogelijk te bemannen

De reddingsbrigade probeert met hulp van vrijwilligers de strandposten deze ‘zomerse’ dagen zoveel mogelijk bezet te hebben. Een woordvoerder van Reddingsbrigade Nederland zegt dat dat “op heel veel plekken” ook lukt. Maar hij wil bovenal de eigen verantwoordelijkheid benadrukken van mensen die toch nog even het strand opzoeken. Want de strandwacht heeft niet eenzelfde bezetting als tijdens de zomervakantie.

Het zomerrooster loopt doorgaans tot en met de laatste dag van de vakantie. Ook daarna is de reddingsbrigade nog veelal aanwezig op de stranden, maar in afgeslankte vorm. Wegens de hitte wordt nu in veel gevallen weer een extra beroep gedaan op vrijwilligers, zoals studenten, om te komen helpen, waardoor de strandposten voldoende bemand zijn.

“Is het 100 procent ideaal? Nee, dat niet.” Maar het is niet uniek, zegt de woordvoerder over het huidige warme weer in september. “Maar normaal heb je een betere zomer.” Daardoor willen volgens hem veel mensen dezer dagen nog naar het strand.