Rode Kruis blij met extra geld voor schoolmaaltijden: nood is hoog

Het Rode Kruis is blij dat het kabinet vermoedelijk 166 miljoen euro extra uittrekt om leerlingen gratis schoolmaaltijden aan te kunnen bieden. “We zien dat de nood hoog is”, zegt een woordvoerster. Volgens haar gaat “het echt om een grote groep kinderen” die van de gratis maaltijden gebruikmaakt en van wie sommigen anders met bijvoorbeeld beschimmeld brood naar school worden gestuurd.

De woordvoerster van het Rode Kruis meldt dat inmiddels 1600 scholen in het basis- en middelbaar onderwijs zich aangemeld hebben voor het programma voor gratis schoolmaaltijden. Zo’n 200.000 leerlingen worden ermee geholpen. De regeling is bedoeld voor scholen waar 30 procent van de leerlingen of meer uit een gezin komt met een laag inkomen. Leerlingen in het speciaal onderwijs komen hier ook voor in aanmerking.

Scholen kunnen ervoor kiezen zelf gratis maaltijden te verzorgen of om hun leerlingen kaarten mee naar huis te geven waarmee hun ouders boodschappen kunnen doen. Ongeveer twee derde van de scholen kiest voor de eerste optie. De gratis maaltijden op school worden aan alle leerlingen van die school aangeboden. Ouders van scholen die kiezen voor een boodschappenkaart, moeten zelf zo’n kaart aanvragen. Volgens de woordvoerster van het Rode Kruis worden met de boodschappenkaarten momenteel 8000 leerlingen geholpen.

Het kabinet is in maart begonnen met het financieren van schoolmaaltijden en heeft daar dit jaar 100 miljoen euro aan uitgegeven. Met de extra 166 miljoen kunnen ook volgend jaar nog gratis maaltijden uitgedeeld worden. Het project wordt georganiseerd door het Rode Kruis en het Jeugdeducatiefonds.

“Dit is een mooie stap”, zegt de Rode Kruis-woordvoerster. Maar volgens haar moet er wel een andere oplossing komen, zodat leerlingen uit armere gezinnen altijd een maaltijd hebben. Het Rode Kruis is door de overheid gevraagd hierbij te helpen. “Wij zijn normaal gesproken van de noodhulp”, geeft ze aan. “En het begint nu op structurele hulp te lijken.”