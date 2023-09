Schoonmaken grond en water rond Chemours is ‘nu niet mogelijk’

Hoe graag alle betrokken partijen het ook willen: het is voorlopig niet mogelijk om alle schadelijke PFAS-stoffen uit de grond en het water rond de Chemours-fabriek in Dordrecht te halen. Dat zei gedeputeerde Meindert Stolk (milieu, toezicht en handhaving) tijdens een debat met de Provinciale Staten.

“Technisch is dat buitengewoon ingewikkeld”, zei Stolk na een hoorzitting over Chemours die verspreid over twee dagen werd gehouden. “We bekijken met de gemeenten en waterschappen per gebied wat we kunnen doen. We stimuleren en ondersteunen onderzoek naar nieuwe technische ontwikkelingen maximaal. Maar het saneren van de bodem is op dit moment eigenlijk niet mogelijk.”

Vrijwel alle politieke partijen in Zuid-Holland willen dat de chemische fabriek stopt met het vervuilen van de omgeving via uitstoot van schadelijke stoffen. Ze willen ook dat grond en water dat verontreinigd is weer wordt schoongemaakt. Zo geldt sinds juli een negatief zwemadvies voor recreatieplas Merwelanden in Dordrecht, omdat daarin verhoogde concentraties PFAS zijn aangetroffen. Al langer geldt het advies van het RIVM om geen groente en fruit te eten uit moestuinen in een straal van 1 kilometer rond Chemours. Ook eieren zouden verhoogde concentraties bevatten.

De SP pleitte voor het opzetten van een opruimfonds. “Daar zouden bedrijven die zich hier vestigen verplicht geld in moeten storten”, zei Statenlid Lies van Aelst. “Als ze bij vertrek hun rommel niet opruimen, moeten we dat op hun kosten kunnen doen. In plaats van de belastingbetaler.”

Marieke Spekreijse van GroenLinks riep ook op om de vervuilde omgeving te saneren. “Zodat de mensen weer met een gerust hart borstvoeding kunnen geven en ze kunnen zwemmen in de meren.” VVD’er Axel Broekhuizen haalde een opmerking aan die de leiding van Chemours vrijdag maakte tijdens een hoorzitting in Dordrecht. “Chemours beweert een goede buur te zijn. Maar een goede buur helpt met opruimen.”

D66 riep op om een bevolkingsonderzoek in Dordrecht en de omliggende gemeentes in te stellen, om zo te kunnen vaststellen wat de effecten van PFAS op de gezondheid zijn. Volgens Stolk is het RIVM landelijk al bezig met een dergelijk onderzoek. De provincies Zeeland en Zuid-Holland hebben gevraagd om daarbij specifiek te kijken naar het gebied rond de Westerschelde (in de buurt van het Belgische chemiebedrijf 3M) en de omgeving van Chemours.