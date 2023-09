Sweet Dreams met Renée Soutendijk is Nederlandse Oscarinzending

De film Sweet Dreams van regisseur en scenarist Ena Sendijarević en producent Lemming Film is de Nederlandse Oscarinzending in de categorie International Feature Film. Dat werd woensdag bekendgemaakt. De uitreiking van de Oscars is op 10 maart. Acteurs Renée Soutendijk en Hans Dagelet spelen in de film.

Sweet Dreams gaat over de Nederlandse suikerfabrikant Jan (Dagelet) die in de nadagen van het koloniale tijdperk op een afgelegen Indonesisch eiland plots dood neervalt. Als zijn familie uit Nederland overvliegt om het familiebedrijf over te nemen, blijkt Jans concubine Siti een sleutelrol in zijn testament te vervullen. Soutendijk speelt de rol van de moeder van het gezin.

Soutendijk viel met haar rol eerder deze maand in de prijzen op het prestigieuze Filmfestival van Locarno. Ze won de prijs voor de beste acteerprestatie in een competitiefilm.

De shortlists van de Oscars worden op 21 december bekendgemaakt. Een maand later, op 23 januari, worden de nominaties voor de prestigieuze filmprijzen bekendgemaakt.