Voor het eerst sinds 2009 blauwtong op schapenhouderijen

Bij vier schapenhouderijen in Noord-Holland en Utrecht is het blauwtongvirus vastgesteld. Dat meldt demissionair landbouwminister Piet Adema aan de Tweede Kamer. Het is voor het eerst sinds 2009 dat deze dierziekte, die voor mensen geen bedreiging vormt, in Nederland is aangetroffen.

“Voor de betreffende houders is dit schrikken en voor de zieke dieren erg vervelend”, schrijft Adema. Onderzoek moet uitwijzen wat de bron van de besmetting is, in afwachting van de uitkomsten worden de besmette bedrijven tijdelijk geblokkeerd. Blauwtong wordt verspreid via knutten (een soort mug), niet via direct contact tussen besmette dieren.