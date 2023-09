COA: spreidingswet noodzakelijk voor structurele oplossingen

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is “blij te horen” dat de Tweede Kamer de behandeling van de spreidingswet asielzoekers niet wil doorschuiven naar een nieuw kabinet. “De spreidingswet is noodzakelijk om tot structurele oplossingen in de asielopvang te komen”, zegt een woordvoerder.

“Uiteraard moeten we het formele besluit van de Kamer nog even afwachten”, laat het COA verder weten. De Tweede Kamer stemt dinsdag over het besluit van de vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid om het wetsvoorstel, ondanks het demissionaire kabinet, te behandelen.

De spreidingswet moet zorgen voor een eerlijkere verdeling van asielzoekers over het land. Het is nog niet duidelijk of het voorstel nog voor de Tweede Kamerverkiezingen in november wordt behandeld.