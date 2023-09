Den Haag: weghalen graffiti XR kostte tot nu toe ruim 28.000 euro

De gemeente Den Haag was het afgelopen jaar 28.314 euro kwijt om de teksten weg te laten halen die klimaatactivisten op de wanden van de A12 hadden aangebracht. De gemeente probeert de kosten te verhalen op de schrijvers van de boodschappen, maar dat is “een proces van lange adem”, schrijft wethouder Martijn Balster (PvdA) in antwoord op vragen van de VVD.

Aanhangers van Extinction Rebellion hebben meerdere keren de tunnelbak van de Utrechtsebaan geblokkeerd, het deel van de A12 tussen de tijdelijke Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Bij die blokkades hebben enkele deelnemers de taak om het doel van het protest, “stop fossiele subsidies”, op de wanden te schrijven.

Die teksten worden niet meteen weggehaald. Om kosten te besparen en verkeershinder te voorkomen, gebeurt dat zo veel mogelijk wanneer de weg toch al dicht moet voor gepland onderhoud. Daarom is de graffiti van het meest recente protest, van afgelopen mei, nu nog steeds te zien. De gemeente schat de kosten van het weghalen daarvan op ruim 9000 euro. Die schatting is meegenomen in het totaalbedrag.

Twee mensen die eind vorig jaar teksten op de tunnelwand zouden hebben gespoten, zijn vorige maand veroordeeld. Ze moesten elk een schadevergoeding van iets meer dan 9000 euro betalen. Volgens de gemeente gaan ze in hoger beroep, en “voor de overige bekladdingen heeft het Openbaar Ministerie op dit moment nog geen zittingen gepland”.

Den Haag is jaarlijks ongeveer 100.000 tot 120.000 euro kwijt aan het verwijderen van graffiti in de stad.