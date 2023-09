Bij de Rijkerswoerdse Plassen in het Gelderse Elst is donderdag een persoon om het leven gekomen. Volgens de politie is het slachtoffer vermoedelijk overleden na in het water in de problemen te zijn geraakt. De recreant is aan de kant nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident.