Familie slachtoffers ongeluk Rotterdam dankbaar voor medeleven

De families van de man en de vrouw die zaterdagavond in Rotterdam werden doodgereden zijn dankbaar voor alle blijken van medeleven die ze hebben ontvangen. “De vele bloemen, kaarten en berichten geven ons een klein beetje troost om het verschrikkelijke verlies te verwerken van twee dierbaren die juist bij elkaar weer de liefde hadden gevonden”, zeggen ze in een verklaring die is verspreid door de organisatie Namens de Familie.

De 79-jarige man en 74-jarige vrouw uit Capelle aan den IJssel kwamen zaterdagavond om het leven door een aanrijding op de Boerengatbrug in de Maasboulevard. Het tweetal had die dag de Wereldhavendagen in Rotterdam bezocht. De bestuurder van de bij het ongeluk betrokken bestelbus reed na de aanrijding door, maar werd een dag later alsnog aangehouden. Het gaat om een 37-jarige man uit Nijmegen, die nog steeds vastzit.

De families van de slachtoffers spreken in de verklaring hun waardering uit voor alle hulpverleners die zaterdagavond in actie zijn gekomen. “Net als voor de omstanders die direct eerste hulp probeerden te verlenen, maar helaas niets meer voor onze moeder en onze vader konden betekenen.”

De organisatie Namens de Familie roept media op om de privacy van de betrokken familieleden te respecteren en geen direct contact met hen te zoeken. Namens de Familie is onderdeel van Slachtofferhulp Nederland en staat slachtoffers en nabestaanden bij die door een zeer nare gebeurtenis of persoonlijke calamiteit onderdeel zijn geworden van het nieuws.