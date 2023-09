Gemeente Bergen gaat minderjarige vluchtelingen opvangen

De gemeente Bergen (Noord-Holland) gaat vanaf oktober een groep alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) opvangen. Het gaat om een groep meisjes tussen de 15 en 17 jaar, bevestigt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een bericht van NH Nieuws. Zij worden vanaf 1 oktober tot 1 februari opgevangen in groepsaccommodatie Broekakkers in het dorp Egmond-Binnen.

In de tussentijd zal het voormalige hotel-restaurant Klein Zwitserland in het dorp Schoorl worden verbouwd tot een opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige asielzoekers voor langere tijd. Naar verwachting kan Klein Zwitserland per 1 februari 2024 in gebruik worden genomen als opvanglocatie. De groep amv’s die dan nog in Broekakkers zit zal dan overgaan naar deze nieuwe locatie.

Na de verhuizing van de amv’s komt de groepsaccommodatie Broekakkers beschikbaar voor de opvang van 45 tot 55 Oekra├»ense vluchtelingen. Ook zal dan worden onderzocht of statushouders een onderkomen kunnen krijgen in de woonunits op het achterterrein van de accommodatie.

De gemeente Bergen houdt op 11 en 25 september informatieavonden over de opvanglocaties in Egmond-Binnen en Schoorl. “De crisisnoodopvang in 2022 op de voormalige voetbalvelden van BSV in Bergen verliep ook goed”, aldus burgemeester Lars Voskuil. “Tientallen vrijwilligers zetten zich toen in. Ik hoop dat het COA nu weer een beroep op hen mag doen.”