Gemeenten Zuid-Limburg zetten zich in voor behoud ziekenhuis

De gemeenten in het oosten van Zuid-Limburg hebben de handen ineengeslagen om de sluiting van afdelingen van ziekenhuis Zuyderland in Heerlen te voorkomen. Op het gemeentehuis van Brunssum ligt vanaf deze week een petitie die mensen kunnen ondertekenen. Dat kan ook bij huisartsen en zorginstellingen.

Om de sluiting van het ziekenhuis te voorkomen, heeft Heerlen in juli een Ziekenhuisalliantie gevormd. Behalve Brunssum hebben ook de gemeenten Landgraaf, Kerkrade, Voerendaal, Simpelveld, Gulpen-Wittem en Vaals zich daarbij aangesloten.

De leiding van het Zuyderland maakte in juli bekend dat de locatie in Heerlen “in de toekomst mogelijk een andere opzet” krijgt. In het najaar moet daar een besluit over worden genomen. Brunssum en Kerkrade zeggen dat alle bedden voor opnames en de spoedeisende hulp mogelijk worden gesloten. Ook de provincie Limburg maakt zich zorgen en spreekt over “een ongewenste ontwikkeling”.

Op 23 september doen de gemeenten mee aan een protestmars. De Ziekenhuisalliantie wil de petitie dan aanbieden aan de leiding van het Zuyderland.