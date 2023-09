Justitie eist in hoger beroep 3 tot 5 jaar cel voor havenbrand

Voor het hof in Den Bosch zijn donderdag celstraffen van drie tot vijf jaar geëist tegen drie mannen die verdacht worden van het veroorzaken van een grote havenbrand in het Limburgse Ohé en Laak op 10 december 2014. De drie zouden volgens de advocaat-generaal betrokken zijn bij branden in drie woonboten. Het Openbaar Ministerie (OM) was onder meer in hoger beroep gegaan omdat een van de verdachten, Henk V., in 2018 door de rechtbank was vrijgesproken van betrokkenheid.

Volgens het OM was deze V. juist de spin in het web die opdracht gaf tot de brandstichting. De twee anderen kregen in eerste instantie drie jaar cel. Tegen Henk V. eiste de advocaat-generaal drie jaar cel, tegen beide anderen vijf jaar.

Eind 2014 en begin 2015 waren er in Midden-Limburg vier havenbranden: eerst in het Roermondse kerkdorp Herten. Daarna in Ohé en Laak. Toen in Roermond, daar kwam veel asbest bij vrij. En ten slotte in Wessem, waar veertien dure woonboten in de hens gingen. Henk V. is eigenaar van de haven in Wessem. Het OM zag een verband, maar kon dat niet bewijzen.

Volgens justitie had Henk V. financieel belang bij de brand in zijn haven in Wessem. Hij zou de verzekering hebben willen oplichten. De branden in Ohé en Laak, Herten en Roermond waren wellicht pogingen om het beeld te creëren van een pyromaan, denkt het OM. Maar volgens de rechtbank was er geen bewijs voor betrokkenheid van Henk V. bij de brand in Ohé en Laak.

De advocaat-generaal zag dat donderdag anders. Volgens hem is er DNA van Henk V. gevonden op een dop van een jerrycan die volgens justitie gebruikt werd bij de brandstichting. Van beide andere verdachten zijn DNA-sporen gevonden op de jerrycans of een dop van een kan, en zij zouden volgens hun mobiele telefoon bij de plek zijn geweest toen daar de brand uitbrak.

De advocaten van Mikel G. en Frank V. pleitten voor vrijspraak omdat het bewijs zou rammelen, of anders om een celstraf gelijk het voorarrest of een taakstraf. Frank V. en Mikel G. hielden voor het Hof vol onschuldig te zijn. Ook de advocaat van de eerder vrijgesproken Henk V. zei dat er geen enkel bewijs van betrokkenheid van zijn cliënt is.

Uitspraak op 6 oktober.