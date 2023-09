Kabinet grijpt in bij commissie voor afhandeling toeslagen

De Commissie Werkelijke Schade (CWS), die ervoor moet zorgen dat gedupeerden in het schandaal rond de kinderopvangtoeslag afdoende worden gecompenseerd, gaat op de schop. De huidige werkwijze is te traag en levert te vaak uitkomsten op waar ouders niet tevreden over zijn. Dat meldt staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen) aan de Tweede Kamer.

Het kabinet kondigde eerder dit jaar al maatregelen aan om de vastgelopen hersteloperatie vlot te trekken. Ouders kunnen straks kiezen voor minder maatwerk waarbij gewerkt wordt met standaardbedragen. Maar ook voor ouders die wel een gedetailleerde schadeberekening willen en dus bij CWS terechtkomen, moet het tempo fors omhoog.

Het afgelopen jaar is evenwel het tegendeel gebleken. De wachtrij bij CWS is niet korter maar langer geworden en telt nu circa 1350 ouders. En hoewel de organisatie in omvang is verdubbeld, is het gemiddeld aantal afgedane dossiers per week afgenomen. Bovendien gaat nog altijd de helft van de ouders die een beschikking krijgen, daartegen in bezwaar, “wat de hersteloperatie nog verder belast”.

Huidig voorzitter Jessica Hoitink moet plaatsmaken voor een nieuwe die opdracht krijgt de commissie opnieuw vorm te geven. Het idee is dat er minder commissieleden komen die juist meer uren gaan werken. Dat moet leiden tot een efficiĆ«ntere werkwijze. Ook komt er een operationeel directeur “die de slagkracht van de organisatie gaat verbeteren”.