Kamer spoort aarzelende Adema aan: ga door met landbouwbeleid

De Tweede Kamer heeft demissionair landbouwminister Piet Adema donderdag aangespoord juist wél door te gaan met zijn beleid. Een dag eerder gaf de Kamer al goedkeuring door te gaan, nadat het niets controversieel verklaarde. Maar het is nu Adema zelf die aarzelt om door te gaan met beleid. Omdat het kabinet demissionair is, voelt hij niet de ruimte om met bijvoorbeeld “een groot integraal landbouwplan” te komen.

Nadat het landbouwakkoord voor de zomer was geklapt, beloofde Adema in september met zijn eigen plannen voor de toekomst van de landbouw te komen. Daarna viel het kabinet. Een groot landbouwplan komt er nu dus niet meer, maar dat betekent voor de Kamer niet dat plannen voor natuurbeheer of stoffenbeleid op het erf, waarvoor steun is in de Kamer, stilvallen.

VVD’er Thom van Campen erkent dat het kabinet terughoudendheid past. “Maar er is ruimte op basis van eigen politieke sensitiviteit om ergens mee door te gaan.”

Adema legt het initiatief neer bij de Kamer voor goedkeuring van plannen, maar die voelt er weinig voor om voor ieder onderwerp een aparte motie in te dienen. “Ik schrik hiervan”, zegt CDA’er Eline Vedder. “We hebben dat toch al vaak aangegeven?”

Besloten wordt dat Adema gewoon voorstellen naar de Kamer stuurt, voorzien van een financiële paragraaf. De Kamer moet dan ook bereid zijn goedkeuring te geven voor financiën als er plannen liggen, “anders schep ik verkeerde verwachtingen buiten de Kamer” aldus Adema. Partijen die beleid toch willen pauzeren, kunnen dat later alsnog aangeven en controversieel verklaren.