Kinderbescherming laat mogelijke discriminatie onderzoeken

De Raad voor de Kinderbescherming laat onderzoeken of de raad mogelijk discrimineert. De raad heeft geen concrete aanwijzingen dat dat zo is, maar laat onderzoek doen onder meer naar aanleiding van het schandaal met de kinderopvangtoeslag. “Wij willen ons er zeker van stellen dat er geen sprake is van discriminatie”, aldus een woordvoerder.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut. De vraag die centraal staat is of “vooroordelen een plek hebben” in het werk van de raad en als werkgever en “in hoeverre er mogelijke sprake is van ongelijke behandeling”, aldus de instantie.

Ook wil de raad door het onderzoek gezinnen met een andere achtergrond beter kunnen begrijpen. De raad stelt dat gezinnen met een migratieachtergrond oververtegenwoordigd zijn in de jeugdbescherming, en dat cultureel sensitief werken daarom een belangrijk onderwerp is.

Over negen maanden worden de resultaten verwacht van het onderzoek.