‘Lek’ van geheime Chemours-schikking meldt zich bij Dordrecht

Het ‘lek’ van de geheime raadsdocumenten over chemiebedrijf Chemours heeft zich gemeld bij de gemeente Dordrecht. Het gaat om Ruben Schilt, sinds begin dit jaar commissielid in Dordrecht namens de PvdA. Hij meldde zich bij burgemeester Wouter Kolff nadat die aangifte had gedaan wegens schending van de geheimhoudingsplicht. Schilt heeft zijn functie neergelegd, aldus de gemeente.

Het tv-programma Zembla meldde eind vorige week op basis van geheime raadsdocumenten dat Chemours een schikkingsvoorstel van enkele miljoenen euro’s heeft gedaan aan de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden. Zij hebben een rechtszaak aangespannen om Chemours aansprakelijk te stellen voor de vervuiling van de bodem en het water rond de fabriek. Het in Dordrecht gevestigde bedrijf zou als voorwaarde voor het schikkingsvoorstel hebben gesteld dat de gemeenten geen verdere procedures starten en geen claims indienen voor mogelijke schades in de toekomst vanwege de PFAS-stoffen PFOA en GenX.

De vier gemeenten zijn volgens Zembla in eerste instantie het gesprek aangegaan, maar wezen het voorstel uiteindelijk af. Naar verwachting doet de rechter op 27 september uitspraak in de zaak.

Het nieuws over het schikkingsvoorstel kwam vrijdagochtend naar buiten, vlak voordat in Dordrecht het eerste deel van de hoorzitting begon die door de Provinciale Staten van Zuid-Holland werd gehouden over Chemours. De gemeentes en de leiding van de fabriek wilden daar tijdens die zitting niets over zeggen.

Burgemeester Kolff besloot maandag om aangifte te doen en vervolgens meldde PvdA’er Schilt zich bij hem. De aangifte blijft staan, aldus de gemeente. Het Openbaar Ministerie moet besluiten of het overgaat tot strafrechtelijke vervolging.

“Het is belangrijk te beseffen dat het hier om twee geheel verschillende kwesties gaat”, aldus Kolff. “Inhoudelijk ligt er de juridische kwestie tussen de gemeente en Chemours. De gemeente doet op dat vlak alles wat in haar macht ligt. Dat neemt niet weg dat geheime raadsstukken geheim dienen te blijven. Dat heeft de gemeenteraad ook vastgelegd in de eigen gedragsregels. Daarnaast is het een misdrijf als iemand geheime documenten lekt. Ik vind het moedig van commissielid Schilt dat hij zich begin deze week heeft gemeld en vind het spijtig voor hem dat zijn commissielidmaatschap hiermee eindigt. Dit kon alleen niet zonder gevolgen blijven.”