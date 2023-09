Maatregelen evenementen en festivals voor verwachte hitte

Verschillende evenementen en festivals nemen komend weekend maatregelen in verband met de verwachte hitte. In een groot deel van het land wordt het in het weekend overdag warm, met hier en daar tropische temperaturen van 30 graden.

Het Twentse festival Tuckerville is al voorbereid op de hoge temperaturen. Net als in andere jaren is er gratis drinkwater beschikbaar, maar er zijn ook extra kraantjes bijgeplaatst. Volgens een woordvoerder helpt ook de locatie mee. “We hebben het geluk dat er heel veel bomen zijn. Enerzijds mooi voor het decor, maar ook nog lekker koel.” Ook is er gratis zonnebrandcrème beschikbaar. Het gratis festival Appelpop in Tiel laat weten de weersituatie goed in de gaten te houden. Mocht het nodig zijn, dan worden er waterpunten gecreëerd waar gratis water gehaald kan worden.

Ook het festival Smeerboel in Utrecht heeft maatregelen getroffen. Er zijn extra waterpunten geplaatst en meer schaduwplekken gemaakt, laat een woordvoerder weten. Ook hier is gratis zonnebrandcrème beschikbaar. Daarnaast mogen bezoekers waterpistolen tot 15 centimeter groot meenemen. Het festival roept bezoekers op om af en toe de schaduw op te zoeken.

Ook verschillende hardloopevenementen nemen voorzorgsmaatregelen. Zo laat de KLG Parelrun, die op zondag in Eersel wordt gehouden, weten dat er een noodscenario is als de temperatuur tijdens de wedstrijd de 25 graden overschrijdt. Als dat gebeurt, zullen de routes voor 10 en 15 kilometer worden geannuleerd. Ook wordt gezorgd voor regelmatige verzorgingsposten zodat deelnemers goed gehydrateerd blijven.

De organisatie van RUN Winschoten op zaterdag doet een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van deelnemers. “Maak zaterdag tijdens het lopen gebruik van de verzorgingsposten, de watertappunten van het Waterbedrijf Groningen, ga even wandelen en maak gebruik van de EHBO-posten als je je niet goed voelt. Luister naar je lichaam en pas het tempo aan”, schrijft de organisatie in een bericht op Facebook. “Wij zijn verantwoordelijk voor de organisatie, maar neem in deze ook je eigen verantwoordelijkheid.”

De Singelloop in Enschede, op zondag, raadt deelnemers aan voldoende te blijven drinken en zich niet te warm te kleden. “Doe het bij warm weer een tikkeltje rustiger aan”, schrijft de organisatie, die verder aanraadt te stoppen als het te veel is. De organisatie van de Halve Marathon Oostland van zondag heeft vrijdag een laatste overleg met betrokken (hulpverlenings)diensten. Mogelijk wordt de halve marathon ingekort of kunnen de deelnemers aan de halve marathon alleen de 10 kilometer lopen.