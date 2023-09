Nog geen opheldering over moordbeschuldiging Marengo-kroongetuige

De advocaten van Marengo-hoofdverdachte Saïd R. zijn “verbaasd” dat ze nog altijd niet zijn benaderd door het Openbaar Ministerie voor meer informatie over een vermeende oude moordzaak. R. beschuldigde kroongetuige Nabil B. afgelopen juli in de rechtbank ervan dat hij iemand “in stukjes heeft gesneden”.

Het OM heeft aangegeven die informatie te “bekijken en onderzoeken”, maar sindsdien is het stil, laten R.’s advocaten Mark Dunsbergen en Robert van ’t Land aan het ANP weten.

R. haalde in zijn laatste woord tijdens het liquidatieproces Marengo stevig uit naar de kroongetuige. Het slachtoffer zou iemand zijn “uit het zuiden en die man is een autocoureur of motorcoureur ofzo”, aldus R. Het was “een beetje lang geleden”. De kroongetuige zou hebben gezegd “die man gaan ze toch nooit vinden”.

Volgens NU.nl zou dit te maken kunnen hebben met de in 2012 verdwenen autohandelaar en coureur Hugo Charles uit Echt. Het OM in Limburg heeft kort na de Marengo-zitting op 6 juli de informatie van de zaaksofficieren van Marengo ontvangen en laat desgevraagd weten dat deze wordt onderzocht. Wanneer er meer duidelijkheid moet komen, is niet bekend.

R. zou volgens zijn advocaten openstaan voor een verhoor hierover. “Maar wij hebben nog altijd niets gehoord van het OM”, aldus Dunsbergen.

De 47-jarige Charles vertrok op donderdag 29 maart 2012 naar een afspraak en is sindsdien spoorloos. Zijn auto, een zwarte Audi A6, werd later teruggevonden op parkeerplaats De Meern Zuid aan de A12.

Saïd R. is een van de hoofdverdachten in het liquidatieproces Marengo, tegen hem is een levenslange gevangenisstraf geëist. In zijn laatste woord trok hij fel van leer tegen de kroongetuige. “Ik weet niet of hij opschept, maar hij zegt dat hij een man dood heeft gemaakt, in stukjes heeft gesneden.” Volgens R. zat de kroongetuige in de problemen, die met drugs te maken hadden. “Hij zei dat hij 800 kilo voor iemand bewaard had en bij het teruggeven ontbrak 150 kilo.”

Het is niet duidelijk of kroongetuige B. aan de tand is gevoeld over deze beschuldigingen.

Het omvangrijke liquidatieproces leunt voor een groot deel op de belastende verklaringen die de kroongetuige heeft afgelegd over onder anderen R. en hoofdverdachte Ridouan Taghi. Marengo gaat over meerdere moorden en pogingen daartoe. Tegen zes verdachten is een levenslange gevangenisstraf geëist. Kroongetuige B. hoorde “slechts” tien jaar cel eisen, in ruil voor zijn verklaringen.