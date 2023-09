Rechtbank behandelt gifmoord van Halsteren 

De rechtbank in Breda begint donderdag aan het proces tegen de Tilburgse Yvon K. (64). Ze wordt ervan verdacht haar partner, voormalig supermarkteigenaar Chris Grinwis, van het leven te hebben beroofd door hem te vergiftigen. De rechtbank trekt twee dagen uit voor de behandeling van de zaak, die bekendstaat als de gifmoord.

De 65-jarige Grinwis overleed onverwachts in de avond of nacht van 8 op 9 december 2020 in zijn woning aan de Dorpsstraat in het Brabantse Halsteren, bij Bergen op Zoom. In zijn bloed werd een zelfmoordmiddel gevonden.

Twee maanden voor zijn dood had Grinwis zijn testament aangepast ten faveure van zijn nieuwe vriendin. Het vermoeden bestaat dat K. Grinwis vergiftigde, door het spul in een glas wijn toe te dienen. In haar woning werd hetzelfde euthanasiemiddel gevonden als waarmee de supermarkteigenaar omkwam. De vrouw is daarnaast consulente voor de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. Ze werd in oktober 2021 aangehouden.

Volgens de officier van justitie was geld het motief van de moord: “Ze wist dat ze enig erfgenaam was geworden van mogelijk miljoenen”, zei de aanklager eerder. K. ontkent alles.

Ruim een half jaar voor het overlijden van de oud-supermarkteigenaar was zijn vrouw overleden. Haar stoffelijk overschot werd in augustus 2021 opgegraven om te onderzoeken of zij onder verdachte omstandigheden om het leven is gekomen. Zij stierf een natuurlijke dood, was de uitkomst van het onderzoek.

De rechtbank behandelt op de eerste zittingsdag de feiten en de achtergrond van de verdachte, die ter observatie opgenomen is geweest in het Pieter Baan Centrum. De kleindochter van Grinwis maakt namens de nabestaanden gebruik van het spreekrecht. Aan het einde van de zittingsdag wordt de strafeis verwacht. Maandag 11 september, op de tweede zittingsdag, staat het pleidooi van de advocaat van K. op de planning.