Tekort studentenwoningen krimpt, maar groeit straks mogelijk weer

Het tekort aan studentenwoningen is in het afgelopen jaar wat afgenomen, van 27.000 naar 23.000 ‘wooneenheden’. Maar de problemen blijven, zegt woonminister Hugo de Jonge in reactie op de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting (LMS). In deze monitor wordt bovendien de verwachting uitgesproken dat het tekort de komende jaren weer zal toenemen, door de herinvoering van de basisbeurs voor studenten.

Door de basisbeurs worden meer studenten verwacht, terwijl “het aanbod van studentenkamers wellicht ook kan afnemen”.

Evengoed ziet De Jonge goede stappen. De “piekbelasting” aan het begin van het studiejaar wordt beter opgevangen. En “internationale studenten worden gewaarschuwd dat ze niet moeten komen als ze geen kamer hebben, waardoor ze zorgen dat ze al een vorm van huisvesting hebben geregeld voor hun komst.” Daarnaast zijn er “mooie initiatieven”, zoals proeven waarin studenten met zijn tweeën op één kamer slapen.