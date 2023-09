Trimbos: kwart kinderen heeft ouder met psychische problemen

Ruim een kwart van de Nederlandse kinderen heeft op zijn minst één ouder met een psychische stoornis of een verslaving. Die inschatting maakt het Trimbos-instituut, dat zich onder meer baseert op eigen langlopend onderzoek. Het instituut schat dat tegenwoordig 900.000 minderjarigen een ouder hebben met een psychische aandoening of een alcohol- of drugsprobleem. Dit aantal neemt volgens het instituut toe.

Die stijging komt vooral doordat het aantal mensen met psychische aandoeningen in het algemeen ook stijgt in Nederland. Volgens Trimbos gaat het inmiddels om 3,3 miljoen mensen.

Het instituut waarschuwt dat deze kinderen zelf ook een hoger risico lopen om op latere leeftijd zelf psychische problemen te ontwikkelen. Ongeveer 59.000 kinderen hebben een ouder die zowel verslaafd is als een stoornis heeft, zoals een depressie, een angststoornis of ADHD. Zo’n ‘dubbele diagnose’ maakt de hulpverlening nog complexer.

Het bereiken van deze kinderen is ook niet eenvoudig. Omdat meer dan de helft van de ouders het afgelopen jaar contact had met een hulpverlener, ziet projectleider Anouk de Gee mogelijkheden om ook de kinderen via de volwassenenzorg te bereiken. “Tegelijkertijd is er een groep kinderen, die bijna net zo groot is, waar dit niet voor geldt. Voor deze kinderen is het nodig dat we andere manieren vinden om hen met preventie te kunnen bereiken”, voegt ze eraan toe.