Tweede Kamer wil spreidingswet asielzoekers snel behandelen

De Tweede Kamer wil de spreidingswet asielzoekers behandelen, ondanks de demissionaire status van het kabinet. Een meerderheid van de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid wil het wetsvoorstel voor een evenwichtige en eerlijke verdeling van asielzoekers over alle gemeenten niet doorschuiven naar een nieuw kabinet. Wel is het de vraag of het wetsvoorstel nog voor de Kamerverkiezingen van 22 november kan worden behandeld.

Als ook de Tweede Kamer dinsdag instemt met het besluit van de commissie om het wetsvoorstel te behandelen, moeten de debatten nog worden ingepland. Veel tijd is er niet meer. Het verkiezingsreces van de Tweede Kamer begint op 27 oktober. Daarvoor is er Prinsjesdag en nemen ook voor het reces de algemene politieke beschouwingen debatruimte in beslag.

Volt wil het wetsvoorstel meteen volgende week behandelen. “Dit proces sleept al veel te lang voort. We willen nu doorpakken en de wet verbeteren en invoeren”, zegt Volt-Kamerlid Marieke Koekkoek. Dinsdag wordt over haar voorstel gestemd.

Als de spreidingswet voor 22 november wordt behandeld, zullen in ieder geval de VVD en de rechtse oppositie tegenstemmen. In ieder geval CDA en SP hebben al aangegeven het wetsvoorstel flink te willen aanpassen. Veel andere fracties zullen dat ook doen.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) wilde zijn wetsvoorstel na forse kritiek van de Raad van State niet aanpassen, omdat het wetsvoorstel een moeizaam bevochten compromis was. Vooral zijn eigen VVD lag dwars, maar ging toch akkoord na de belofte van VVD-partijleider Mark Rutte om de asielinstroom substantieel omlaag te brengen.