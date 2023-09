Verdachte van gifmoord: ik heb hem niet vergiftigd

De Tilburgse Yvon K. (64), die verdacht wordt van het doden van haar partner Chris Grinwis door hem te vergiftigen, ontkent dat ze iets met zijn dood te maken heeft. “Ik heb hem niet vergiftigd. Ik heb geen hulp geboden. Ik heb niets gedaan”, zei K. op de eerste dag van de strafzaak over de zogenoemde gifmoord in de rechtbank in Breda. Ze draagt een pruik om onherkenbaar te blijven.

De voormalige supermarkteigenaar overleed in de avond of nacht van 8 op 9 december 2020 in zijn woning aan de Dorpsstraat in het Brabantse Halsteren. In zijn bloed werd een zelfmoordmiddel gevonden.

Op de eerste zittingsdag bleek dat de verdachte in mei 2020 een relatie kreeg met de weduwnaar, op de dag van de uitvaart van zijn echtgenote. Tijdens de zitting confronteerde de rechtbank haar met tal van haar appjes waaruit bleek dat hun relatie ook vele dieptepunten kende. “Hij sloopt me met zijn woorden en gedrag”, zou K. onder meer hebben geappt aan haar dochter.

De man regelde en financierde ondertussen een grondige verbouwing van haar woning en kocht een auto van 50.000 euro voor haar. “Ik word gewoon gekocht. Hij heeft de macht”, appte de vrouw.

Twee maanden voor zijn dood had Grinwis zijn testament aangepast ten faveure van zijn nieuwe vriendin, die consulente was van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde.

In de middag werd het spervuur van vragen van de rechters de verdachte te veel en toonde ze emoties. “Ik zit in een rollercoaster. Ik ben drie jaar lang kapotgemaakt, helemaal kapot. We waren erg verliefd op elkaar. Mijn leven is nu helemaal verwoest. Ik heb hem niet vermoord.”

Aan het einde van de zittingsdag, aan het begin van de avond, wordt de strafeis verwacht. Maandag 11 september, op de tweede zittingsdag, staat het pleidooi van de advocaat van K. op de planning. De rechtbank doet op 27 september uitspraak.