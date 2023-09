VluchtelingenWerk: spreidingswet is echt urgent

VluchtelingenWerk Nederland vindt het een goede zaak dat de Tweede Kamer gaat praten over een voorgestelde wet om asielzoekers over het land te spreiden. “Ik ben heel erg blij dat de Kamer verantwoordelijkheid neemt door een echt urgente wet in behandeling te nemen. De spreidingswet ligt al bijna twee jaar klaar. De val van het kabinet is geen reden om de wet niet te bespreken”, zegt voorzitter Frank Candel.

De Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid besloot donderdag om de spreidingswet niet controversieel te verklaren. Dat betekent dat de huidige Kamer zich nog over het voorstel kan buigen. Met de wet moet de overheid gemeenten desnoods kunnen opdragen om asielzoekers op te vangen.

Volgens VluchtelingenWerk is de spreidingswet hard nodig. “In de huidige situatie worden steeds opnieuw tijdelijke locaties gecreëerd, vaak in sporthallen. Die worden met heel veel geld ingericht, maar voldoen nooit. Honderden mensen zitten maandenlang samen zonder privacy en daglicht, met onhygiënisch sanitair, zonder iets te doen en zonder zicht op een fatsoenlijke locatie. Bijna geen enkele opvang voldoet aan de normen. Al meer dan twee jaar lang vangen we 23.000 mensen zo op. Asielzoekers worden er echt slechter van”, zegt Candel.

Ook voor buurtbewoners zijn de crisisnoodopvanglocaties een probleem. “Ineens worden asielzoekers ergens in een sporthal gezet, zonder overleg. Dat leidt tot ongenoegen. De buurt en de gemeente zijn niet blij.”

Daarom wil VluchtelingenWerk dat er meer kleine opvanglocaties komen. Candel: “Je ziet een enorme wens daartoe bij gemeenten, zodat de opvang beter past bij de buurt en beter is ingebed in de samenleving. Dat is beter voor asielzoekers, maar in het huidige stelsel is dat niet te organiseren. Grootschalige locaties geven grootschalige problemen.”

Niet alle gemeenten vangen nu evenveel asielzoekers op, ziet VluchtelingenWerk. “Gemeenten die wel meewerken hebben een veel te groot aandeel. Daarmee wordt de opvang op een beperkt aantal plekken geconcentreerd. De spreidingswet zegt dat elke gemeente zijn deel moet doen. Het is geen dwangwet, het gaat erom dat je afspreekt dat je de opvang eerlijk verdeelt.”