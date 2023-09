Weinig nieuwkomers, veel vrouwen in top 10 VVD-lijst

De VVD kiest vooral voor bekende gezichten in de top tien van de concept-kandidatenlijst. De lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen wordt voor het eerst aangevoerd door een vrouw (Dilan Yeşilgöz), en in de top tien staan nog zes vrouwen, melden bronnen bij de partij na een bericht in De Telegraaf.

De helft van de top tien kandidaat-Kamerleden is momenteel bewindspersoon. Naast Yeşilgöz zelf (minister van Justitie) staat staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel op nummer vier, stikstofminister Christianne van der Wal staat op plaats vijf. Op acht staat Aukje de Vries, de staatssecretaris die over toeslagen gaat. Mariëlle Paul, die Dennis Wiersma eerder dit jaar opvolgde als onderwijsminister, staat op nummer tien.

Huidig fractievoorzitter Sophie Hermans staat op de tweede plek op de lijst, met daar vlak onder Kamerlid en vicefractievoorzitter Bente Becker. Ook asielwoordvoerder Ruben Brekelmans krijgt een prominente plek: nummer zes. Eelco Heinen, financiënwoordvoerder van de partij, staat daaronder. Op nummer negen staat Kamerlid en fractiesecretaris Roelien Kamminga.

De lijst wordt later op donderdag voorgelegd aan de leden.