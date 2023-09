Westerwolde is blij met besluit over behandelen spreidingswet

De gemeente Westerwolde, waar het aanmeldcentrum van Ter Apel ligt, is blij dat de Tweede Kamer de spreidingswet asielzoekers wil behandelen. “Deze wet is noodzakelijk om te komen tot een eerlijker verdeling van asielzoekers over gemeenten en zal de druk op het dorp Ter Apel en het asielzoekerscentrum hopelijk verminderen”, zegt burgemeester Jaap Velema. “We hopen op een positieve uitkomst en rekenen op de steun van de Tweede Kamer.”

Velema reageert daarmee op het besluit van een meerderheid van de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid om ondanks het demissionaire kabinet het wetsvoorstel te behandelen. De Tweede Kamer moet daar dinsdag nog mee instemmen.

Ook Koen Schuiling, burgemeester van Groningen en als voorzitter van de veiligheidsregio verantwoordelijk voor Ter Apel, is tevreden over het besluit. “Goed dat de wet op korte termijn in de Kamer behandeld wordt, zoals we hadden afgesproken”, zegt Schuiling. “Wij zijn namelijk nog steeds overtuigd van de noodzaak van deze wet.”

Volgens hem maakt de wet onderdeel uit van de afspraak die eerder tussen het Rijk en de veiligheidsregio’s is gemaakt over het oplossen van de opvangcrisis. “De ervaring in de afgelopen jaren leert dat je in uiterste gevallen een stok achter de deur nodig hebt om gemeenten die hun verantwoordelijkheid niet nemen om een bijdrage te leveren, toch in beweging te krijgen.”