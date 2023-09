Zalencentrum in Schiedam per direct dicht na derde explosie

Een zalencentrum in Schiedam is door de burgemeester per direct gesloten nadat het pand donderdag voor de derde keer getroffen was door een explosie. Het gaat om zalencentrum Het Paleis aan De Brauwweg, meldt de gemeente.

Donderdag rond 05.15 uur was er een explosie aan de voorkant van het pand. In juli en augustus waren er ook explosies, maar dan aan de achterkant van het zalencentrum. De politie heeft afgelopen maandag een 21-jarige man uit Rotterdam voor de tweede explosie aangehouden. De rechter-commissaris bepaalde donderdag dat de verdachte twee weken langer vastblijft zitten.

De eigenaar van Het Paleis had na de eerdere explosies al extra veiligheidsmaatregelen genomen. Donderdag is besloten om het pand voorlopig te sluiten voor onderzoek.

“We kunnen bezoekers en gebruikers van dit pand en de omliggende bedrijven en hun bezoekers niet blootstellen aan het risico op nieuwe aanslagen”, zegt burgemeester Jules Bijl. “Ik besef dat het zuur is voor mensen die in het zalencentrum een feest hadden gepland. Gezien de huidige situatie acht ik het echter niet langer verantwoord om het pand open te houden.”

De gemeente zal na het onderzoek van de politie bepalen of het zalencentrum voor langere tijd dicht moet.