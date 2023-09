De Mos: elitaire partijen zagen Haags cultuurcomplex als speeltje

Politieke partijen in de gemeente Den Haag reageren geschokt op de mededeling dat de stad honderden miljoenen euro’s extra kwijt is aan cultuurcomplex Amare. De vrijdag gepresenteerde conclusies zijn pijnlijk en liegen er niet om, is de teneur.

Een enquêtecommissie deed onderzoek naar de totstandkoming van Amare. Het complex kostte tot nu toe al 265 miljoen euro, veel meer dan begroot. Die kosten lopen vrijwel zeker op tot 520 miljoen euro, en misschien zelfs tot 658 miljoen euro, concludeert het eindverslag. Bovendien werden kosten niet realistisch ingeschat, konden ambtenaren geen tegengas geven, werd de gemeenteraad soms misleid en had de gemeente geen oog voor de vraag of de samenleving überhaupt wel baat had bij het complex.

“Deze bizar hoge bedragen zijn het gevolg van elitaire partijen en wethouders die Amare als hun speeltje zagen en er alles aan gedaan hebben om dit prestigeobject er koste wat het kost doorheen te drukken”, stelt oud-wethouder Richard de Mos. Hij leidt de grootste partij in de gemeenteraad, Hart voor Den Haag, en zijn partijgenoot Arjen Dubbelaar was voorzitter van de enquêtecommissie.

De Haagse VVD noemt de conclusies “buitengewoon pijnlijk” en zegt dat een cultuurverandering in het stadhuis nodig is. Volgens de lokale SP liegen de conclusies er niet om. “Misleiding van de raad en een gebrek aan openheid rond een project met enorme financiële consequenties zijn tekenend voor een diepgeworteld cultuurprobleem”, stelt fractievoorzitter Lesley Arp. De Partij voor de Dieren spreekt van “een aaneenschakeling van list, bedrog en incompetentie”, de PVV heeft het over “schokkende bevindingen die niet verbazen” en GroenLinks zegt dat het rapport onthutsend is.

De Haagse Stadspartij was een groot tegenstander van het complex. Dat leverde de lokale partij in 2014 een goede verkiezingsuitslag op. De toenmalige partijleider Joris Wijsmuller werd als wethouder verantwoordelijk voor het project waartegen hij zich fel had verzet. Hij heeft inmiddels de politiek verlaten. Zijn partij zegt nu in een reactie dat bij meerdere colleges “niet het publieke belang centraal stond, maar politieke afwegingen. Wij zijn teleurgesteld dat onze deelname aan een van die colleges dit patroon niet heeft kunnen doorbreken.”

Amare werd in 2021 in gebruik genomen, bijna twintig jaar na de eerste plannen. Het gebouw is de thuisbasis van onder meer het Residentie Orkest, het Nederlands Dans Theater en het Koninklijk Conservatorium.