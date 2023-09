Duurzame woningen zijn de woningen van de toekomst

Door een ‘gratis’ lening die het kabinet beschikbaar stelt, kunnen ook mensen met een kleine portemonnee hun huis gaan verduurzamen. Het kabinet trekt voor de verduurzaming van de woningen in Nederland namelijk 900 miljoen extra uit. Dit geld is bedoeld om lage en middeninkomens te stimuleren ook het huis te verduurzamen. De 900 miljoen moet bewerkstelligen dat in 2030 anderhalf miljoen woningen zijn verduurzaamd én miljoen huishoudens gebruik maken van een warmtepomp.

Warmtefonds

Waar mensen met een krappe beurs al gebruik kunnen maken van verschillende subsidieregelingen, kunnen binnenkort ook middeninkomens rentevrije leningen treffen bij het Warmtefonds. Die grens lag eerder op een gezamenlijk inkomen van 45 duizend euro en wordt verhoogd naar 60 duizend euro. Ook appartement eigenaren én huurders van huizen met een laag energielabel kunnen rekenen op een tegemoetkoming. Tenslotte wordt er ook geld uitgetrokken voor de handige klussers. Men kan bij de gemeente aankloppen en zo’n duizend euro subsidie krijgen om zelf thuis aan de slag te gaan met verduurzaming.

Duurzaam bouwen

Waar huidige huiseigenaren de handen uit de mouwen zullen moeten steken wanneer zij hun huis zouden willen verduurzamen, liggen er tal van opties voor de mensen die een huis willen laten gaan bouwen. Op voorhand kiezen voor het bouwen van een duurzaam huis, betaalt zich namelijk daarna ook uit. Voor veel mensen is dat enkel al de impact op het klimaat, maar de kosten van energierekeningen et cetera ziet men ook direct in de portemonnee als winst terug. Nieuwbouw moet aan allerlei duurzaamheidseisen voldoen. Het is dan ook geen overbodige luxe om goed te bekijken wat een duurzame woning nou eigenlijk kan behelzen.

Duurzame woning is van hout

In Nederland is het niet gebruikelijk om huizen te bouwen met hout. Dat is echter wel in opmars en dat is niet gek. Het bouwen van een houten huis betekent namelijk de realisatie van een duurzame woning. Dat een houten woning een duurzame woning is, heeft verschillende redenen. Zo slaat hout CO2 op. Deze CO2 komt pas weer vrij op het moment dat het hout wordt afgebroken. Daartegenover staat de productie van cement, waarbij juist veel CO2 direct vrijkomt. Dat is een hele verbetering aangezien de bouwsector volgens een rapport van de VN verantwoordelijk is voor 10% van de wereldwijde CO2-uitstoot.

Daarnaast is hout an sich een natuurlijke bron die door de aarde geproduceerd wordt en goed gerecycled kan worden. Een houten huis is daarbij ook brandveilig. In eerste instantie zijn veel mensen daar niet van overtuigd, maar experts zoals de Britse architect Andre Waugh kan een dergelijke woning zelfs brandveiliger zijn dan een gebouw van beton. Ook voor de isolatie hoeft men bij een houten woning niet bang te zijn. De woningen zijn op dat gebied echt duurzaam aangezien houtvezels een hoge isolatiewaarde hebben. Men zal dan dus minder moeite hoeven doen én minder maatregelen hoeven te treffen om de warmte/kou binnen of buiten te houden.