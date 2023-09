Eindhovense agent naar ziekenhuis na contact met vreemd poeder

Een agent is vrijdag in het politiebureau aan de Michelangelolaan in Eindhoven in contact gekomen met een vreemd poeder. De agent is naar het ziekenhuis gebracht, liet een woordvoerster van de politie weten.

Het poeder zat volgens de woordvoerster in een pakketje. Om wat voor poeder het gaat is niet bekend. De straat voor het bureau en het naburige Catharinaziekenhuis is afgezet. Meerdere voertuigen van brandweer en ambulancedienst zijn ter plaatse, een gebruikelijk protocol bij dit soort incidenten. Het pakketje wordt onderzocht door specialisten van Defensie.

Het politiebureau zelf blijft geopend. Alleen de zij-ingang is afgesloten, omdat daar op een parkeerplaats het pakketje werd gevonden. “Het pakketje ligt buiten, defensie kijkt er nu naar”, zei een woordvoerder. Dat de agent naar het ziekenhuis werd gebracht, is volgens het protocol gebruikelijk, aldus deze woordvoerder. “Ter controle”, zei hij.