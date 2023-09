Fremantle Highway is leeg, schip moet half oktober haven verlaten

De laatste van de ruim 3700 auto’s die zich aan boord bevonden van het vrachtschip Fremantle Highway zijn deze week van boord gehaald. “We hebben het schip weer overgedragen aan de eigenaar”, zegt een woordvoerder van bergingsbedrijf Boskalis, dat mede belast was met het verwijderen van de lading van het schip.

Het schip, waarop in de nacht van dinsdag 25 op woensdag 26 juli brand uitbrak, ligt nu leeg in de Eemshaven en blijft daar naar verwachting nog enige weken liggen. In oktober heeft de haven de kade waar het schip ligt weer nodig. Het is nog onduidelijk wat de plannen van de eigenaar met het schip zijn en wanneer het precies wordt weggehaald. “Uiterlijk 14 oktober moet het schip zijn vertrokken”, zegt een woordvoerder van Groningen Seaports.

Op 10 augustus vloog bij het uitladen een elektrische auto in brand. Verder verliep het opruimen volgens Boskalis zonder incidenten.

De oorzaak van de brand is nog altijd niet bekend. De brand op het schip, dat zich op volle zee ten noorden van Ameland bevond, brak in de nacht van dinsdag 25 op woensdag 26 juli uit. Daarbij viel een dode en raakten meerdere mensen gewond. De bemanning bestond uit 23 mensen, van wie 22 met de Indiase nationaliteit. Het schip vervoerde 3784 auto’s, waarvan een kleine vijfhonderd elektrische.