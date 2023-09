Grote brand in industriepand in Overijsselse Borne

In een bedrijfspand aan de Steenbakkersweg in Borne (Overijssel) is vrijdagmiddag een grote brand uitgebroken. In het gebouw zou een transportbedrijf zitten. Een woordvoerster van de veiligheidsregio kan dat niet bevestigen.

Volgens de woordvoerster waren er geen mensen meer aanwezig in het pand. Twee derde van de loods is verloren gegaan, meldt de brandweer. Ook is er asbest vrijgekomen. Dit is op het terrein van het bedrijf neergekomen. In de naastgelegen woonwijk is door verkenningseenheden geen asbest aangetroffen.

Door de brand komt veel rook vrij, die in de wijde omgeving te zien is. Volgens de woordvoerster trekt de rook richting woonwijken in de Overijsselse plaats. Bewoners zijn opgeroepen om uit de rook te blijven en hun ramen en deuren te sluiten.