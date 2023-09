Journalist Tom Kleijn wint 22e reeks De Slimste Mens

Journalist Tom Kleijn heeft vrijdagavond het 22e seizoen van De Slimste Mens gewonnen. Kleijn won de finale van populaire kennisquiz op NPO 1 van De Kleine Komedie-directeur Jörgen Tjon A Fong en musicalactrice Nandi van Beurden.

De eindstrijd ging tussen Kleijn en Tjong A Fong, omdat Van Beurden al eerder in de aflevering was afgevallen. In zijn dankwoord haalde Kleijn zijn 14-jarige zoon aan, die hem eerder had overgehaald om mee te doen met de quiz van KRO-NCRV. “Welke discussie we ook hebben: ik heb gelijk”, grapte hij. Kleijn kreeg de bokaal uit handen van Martin Rombouts, de dichter die het afgelopen winterseizoen van De Slimste Mens wist te winnen.