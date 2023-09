Limburgse oud-gedeputeerde op verkiesbare plek GroenLinks/PvdA

De voormalige Limburgse gedeputeerde Geert Gabriëls van GroenLinks staat op plek 15 van de conceptkandidatenlijst van GroenLinks/PvdA voor de Tweede Kamerverkiezingen. Volgens de meest recente zetelpeiling van EenVandaag en Ipsos komt verenigd links uit op 20 zetels, dus het is niet ondenkbaar dat Gabriëls het gouvernement in Maastricht ook echt gaat verruilen voor Den Haag. Oud-gedeputeerde in Zeeland Anita Pijpelink van de PvdA staat op plek 22.

Gabriëls was tot deze zomer gedeputeerde voor onder meer natuur, stikstof en erfgoed. Daarvoor was hij wethouder van ongeveer dezelfde onderwerpen in Weert. Momenteel is Gabriëls Statenlid voor GroenLinks in Limburg. In die provincie zit de PvdA in het nieuwe college, samen met onder meer de BBB. PvdA-fractievoorzitter in Limburg Aleida Berghorst zei eerder dat haar partij GroenLinks “met pijn in het hart” had losgelaten op de weg naar een nieuwe coalitie.

Tegen het ANP zegt Gabriëls dat hij zelf heeft gesolliciteerd voor een plek op de kandidatenlijst. Twee jaar geleden stond hij ook op plek 15, toen GroenLinks nog als zelfstandige partij meedeed. De partij haalde toen acht zetels. Mocht Gabriëls nu wel in de Kamer komen, zegt hij desgevraagd zijn woonplaats Weert niet te verlaten. “Ik ben een Limburger in hart en nieren. Ik zal de provincie nooit verlaten, nooit.”

Als gedeputeerde in Zeeland hield ook Pijpelink zich bezig met natuur en stikstof. Volgens de kandidatencommissie van GroenLinks/PvdA brengt ze, mocht ze worden verkozen, “veel ervaring met zich mee naar Den Haag op bijvoorbeeld het gebied van klimaatadaptatie”. Op X, het voormalige Twitter, zegt Pijpelink “vereerd” te zijn met haar plek op de kandidatenlijst.

Lager op de lijst staan nog meer leden van Provinciale Staten. Op plek 36 staat Abassin Nessar, die fractievoorzitter is van de PvdA in Flevoland. Paul Smits op plek 39 is Statenlid in Gelderland namens GroenLinks en voor diezelfde partij staat op 45 Charda Kuipers, die fractievoorzitter is in de Staten van Friesland.

Verder komen er nog meer mensen op de lijst uit lokale afdelingen van de twee partijen. Esmah Lahlah op nummer 2 is wethouder in Tilburg. Verder is Mikal Tseggai op plek 20 raadslid in Den Haag, een plek hoger staat Raoul White, die dagelijks bestuurder is in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost. Op 24 staat Jimme Nordkamp, hij is wethouder van de gemeente Losser in Overijssel.