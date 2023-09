Met Brabant heeft ook laatste provincie weer bestuur

Met de installatie van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben alle provincies weer een dagelijks bestuur. VVD, GroenLinks, PvdA, SP, D66 en Lokaal Brabant bereikten in Brabant twee weken geleden, 163 dagen na de verkiezingen voor de Provinciale Staten, een akkoord. Vrijdag werden de zeven gedeputeerden geïnstalleerd.

De VVD heeft Martijn van Gruijthuijsen en Wilma Dirken naar voren geschoven als gedeputeerden. De andere partijen krijgen elk één gedeputeerde: Hagar Roijackers (GroenLinks), Stijn Smeulders (PvdA), Jos van der Horst (SP), Saskia Boelema (D66) en Marc Oudenhoven (Lokaal Brabant). Van Gruijthuijsen en Smeulders beginnen aan een tweede termijn.

Limburg was op 9 juni, 86 dagen na de Provinciale Statenverkiezingen, de eerste provincie met een coalitieakkoord. Daarna volgden Gelderland, Flevoland, Zeeland en Zuid-Holland.

In de laatste weken voor het zomerreces presenteerden ook Groningen, Utrecht, Overijssel, Drenthe en Noord-Holland hun nieuwe coalitie. Friesland was op 6 juli de laatste provincie die voor de zomervakantie een akkoord bereikte. In Noord-Brabant werden de onderhandeling over het zomerreces heen getild.