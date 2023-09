Naast Van der Staaij vertrekt ook SGP’er Bisschop uit de Kamer

Twee van de drie zittende SGP-Kamerleden vertrekken uit de Tweede Kamer. Niet alleen partijleider Kees van der Staaij, maar ook Roelof Bisschop ziet af van een plek op de kandidatenlijst voor de verkiezingen, laat de partij weten. “In goed overleg” is besloten dat Bisschop, die al elf jaar in de Kamer zit, na de verkiezingen niet terugkeert.

Daarmee blijft alleen de 48-jarige Chris Stoffer over, de nieuwe partijleider van de Staatkundig Gereformeerde Partij.

In een open brief schrijft Bisschop dat hij het een “eer en genoegen” vindt om als Kamerlid te hebben gewerkt. Hij beklaagt zich wel over dossiers waarop geen “degelijk beleid” is gemaakt, wat er volgens hem toe heeft geleid dat er weinig vertrouwen is in de overheid. Politici en bestuurders moeten zich dat aantrekken, aldus Bisschop. “Want dit is één van de bijlen aan de wortels van onze democratische rechtsstaat.”