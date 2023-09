NS: in oktober besluit over statiegeldautomaten op meer stations

De Nederlandse Spoorwegen (NS) gaan in oktober een besluit nemen over het plaatsen van statiegeldautomaten op meer treinstations. Dat zei een woordvoerder van de NS. Die maand vindt een evaluatie plaats over het gebruik van de bestaande inzamelpunten op de centraal stations van Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven.

De NS gaat bij die evaluatie kijken wat de ervaring van de reizigers is met die automaten om flesjes en blikjes met statiegeld in te leveren en hoe vaak de automaten worden gebruikt. Ook zal worden gekeken wat dan de beste plekken zouden zijn om eventueel meer automaten te plaatsen. Het is volgens de NS dan ook nog niet duidelijk op welke andere stations er inzamelpunten moeten komen.

De NS heeft een ambitie uitgesproken om dit jaar op zeventien stations automaten te plaatsen en om uiteindelijk op vijftig stations inzamelpunten voor statiegeld te hebben. Mensen krijgen dan via Tikkie het statiegeld gestort op de rekening. Het is ook mogelijk dat geld te doneren aan de Plastic Soup Foundation die strijdt tegen plasticvervuiling van het milieu. De automaten staan buiten de poortjes zodat ook mensen die niet met de trein reizen er gebruik van kunnen maken.

Demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen van Milieu heeft gezegd dat er meer inzamelpunten voor statiegeld moeten komen, waaronder op meer treinstations. Nu wordt namelijk nog lang niet voldaan aan de doelstellingen rond de inzameling van plastic flessen en blikjes.

De Consumentenbond laat weten het toe te juichen als er meer innamepunten komen. “Natuurlijk zien wij graag meer innamepunten want het systeem moet laagdrempelig en makkelijk zijn”, aldus een woordvoerder die stelt dat mensen soms nog moeten wennen aan het feit dat er nu statiegeld op blik zit.

Ook Jumbo en Albert Heijn spreken van gewenning, voor zowel klanten als de supers zelf. “Zo moeten wij wennen aan het schoonmaken van machines want anders kunnen er storingen komen. We moeten daarvoor extra uren inplannen. Het zou ook heel erg helpen als consumenten de blikjes omspoelen en niet indeuken. Als er ruimte is in de winkel kijken we of een machine kunnen toevoegen”, laat een woordvoerder van Jumbo weten.

Albert Heijn zegt dat in alle 1200 supermarkten inlevermogelijkheden zijn. Ook heeft AH bij nog eens veertig winkels een aparte automaat voor blikjes geplaatst. Volgens de woordvoerder zijn er ook best wel uitdagingen geweest om ervoor te zorgen dat de systemen goed werken en storingen worden voorkomen.