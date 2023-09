Oekraïne: tientallen gewonden bij aanval op politiegebouw

Bij een Russische raketaanval op een politiegebouw in het Oekraïense Kryvy Rih zijn vele tientallen slachtoffers gevallen, melden de autoriteiten in Oekraïne. Een politieman is volgens binnenlandminister Ihor Klymenko om het leven gekomen. Er zijn volgens de laatste meldingen meer dan zeventig mensen gewond geraakt.

De regionale autoriteiten meldden dat er schade is aan bijna tachtig panden. Kryvy Rih ligt in het zuiden van Oekraïne en is de geboorteplaats van president Volodymyr Zelensky.

Rusland viel volgens Oekraïne ook voor de vijfde keer deze week de regio Odesa aan met drones. Een deel van de drones zou zijn neergehaald. In de zuidelijke regio Odesa liggen havens die werden gebruikt voor de export van graan en andere landbouwproducten. Sinds het verlopen van de graandeal halverwege juli, omdat Rusland niet meer wil meewerken, vinden regelmatig aanvallen plaats op de Oekraïense haveninfrastructuur.

️