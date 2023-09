Staat wordt voor half miljard mede-eigenaar van Stedin

Het kabinet wil voor 500 miljoen euro een aandelenbelang nemen in netbeheerder Stedin. Dat meldden de ministers Sigrid Kaag (Financiën) en Rob Jetten (Klimaat en Energie) aan de Tweede Kamer. Het bedrijf had om deze kapitaalstorting gevraagd om genoeg te kunnen blijven investeren in de noodzakelijke verzwaring van het elektriciteitsnet.

Stedin is verantwoordelijk voor het stroomnet in Utrecht, Zeeland en het grootste deel van Zuid-Holland, en bedient in totaal 2,3 miljoen aangesloten huishoudens en bedrijven. Door de kapitaalinjectie, waar vorig jaar al geld voor opzij was gezet in de miljoenennota, wordt de Staat voor 11,9 procent eigenaar van het bedrijf. Stedin is verder in handen van gemeenten in het verzorgingsgebied.

De voorzitter van de aandeelhouderscommissie van Stedin spreekt van een “belangrijke stap” met het sluiten van het akkoord. “Zo werken we met elkaar aan een toekomstbestendige stroomvoorziening voor inwoners en ondernemers in het werkgebied van Stedin”, zegt Maarten Struijvenberg, die tevens wethouder financiën is voor de gemeente Rotterdam.

Jetten noemt het “van cruciaal belang” dat de uitbreiding van het elektriciteitsnet op stoom blijft. “Voor alle huishoudens en bedrijven die de komende jaren zelf elektriciteit willen produceren of overstappen van fossiele energie op duurzame elektriciteit is veel meer ruimte nodig.” Met de kapitaalstorting wil het kabinet helpen het energienet “robuust en toekomstbestendig” te maken, zegt Kaag.

Want het elektriciteitsnet in Nederland is wel aan uitbreiding toe. Zo verwacht Stedin dat de vraag naar elektriciteit tot 2030 meer dan verdubbelt. Daarvoor zijn investeringen nodig, minstens 8 miljard euro tot het einde van dit decennium. Dat geld gaat bijvoorbeeld naar het overschakelen van bedrijven van fossiele brandstoffen naar duurzame elektriciteit. Maar ook naar het installeren van laadpalen en het realiseren van zon- en windparken.