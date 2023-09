Staatssecretaris Vijlbrief wil voor D66 in de Kamer

Demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) wil na de verkiezingen Tweede Kamerlid worden voor D66. Dat zegt de voormalig topambtenaar in een interview met De Telegraaf.

“Ik was van plan om na deze periode te stoppen, boeken te schrijven en andere interessante dingen te doen. Maar door de val van het kabinet hield het zo abrupt op, ik wilde eigenlijk niet stoppen. Ik was nog niet klaar. En ik denk dat het voor de Kamer ook wel goed is als er wat ervaring in zit. Ook al klink ik nu misschien als een oude man”, aldus Vijlbrief.

De staatssecretaris laat weten de rit als Kamerlid te willen uitzitten. “Als ik gezond blijf, vind ik dat je gewoon je termijn moet afmaken. Dat zou de stelregel moeten zijn, vindt u niet?”, zegt hij tegen de krant. Hij verwacht dat D66 tussen de 20 en 25 zetels behaalt tijdens de Tweede Kamerverkiezingen die in november worden gehouden.

Vijlbrief benadrukt geen premierskandidaat te zijn voor zijn partij. “Nee, dat is Rob Jetten. Die is 36, energiek en rete-slim. Ik heb de afgelopen jaren gezien wat het inhoudt om premier te zijn. Dus ik gun het mezelf eigenlijk niet.”

D66 komt volgende week naar buiten met de kandidatenlijst voor de verkiezingen.