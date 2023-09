Van Gennip: demissionair kabinet blij met ruimte die Kamer biedt

Het demissionaire kabinet is blij met de ruimte die de Tweede Kamer lijkt te bieden om “relatief veel onderwerpen” te blijven bespreken. Dat heeft CDA-vicepremier Karien van Gennip gezegd tijdens de persconferentie na afloop van de wekelijkse ministerraad.

Tijdens een reeks commissievergaderingen werd afgelopen week duidelijk dat waarschijnlijk slechts weinig onderwerpen door de Tweede Kamer controversieel worden verklaard en dus moeten wachten op een volgend kabinet. De Kamer stemt volgende week dinsdag over de lijst.

“Ik zie een verantwoordelijke Tweede Kamer”, zegt Van Gennip. Zij vindt het belangrijk dat op veel terreinen wordt doorgewerkt. “Niet omdat we als kabinet per se op de oude voet verder willen”, bezweert zij. Maar wel omdat er grote vraagstukken voorliggen, “die veel gezinnen, bedrijven en organisaties raken, en die geen uitstel kunnen verdragen”.

Het is aan de Kamer welke van deze zaken in de resterende weken tot aan de verkiezingen van 22 november voorrang krijgen, zegt Van Gennip. Zij wijst er wel op dat haast geboden is bij de behandeling van bijvoorbeeld de begroting van haar eigen departement (Sociale Zaken), omdat daar koopkrachtmaatregelen instaan om te voorkomen dat mensen volgend jaar onder de armoedegrens zakken.

Daarnaast hamert Van Gennip op de urgentie van maatregelen om de arbeidsmarkt eerlijker te maken, en uitbuiting van arbeidsmigranten te stoppen. Maar ook de opvang van asielzoekers noemt zij “een traject dat niet stil kan staan”.