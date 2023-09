VNG roept op wet sociaal domein niet controversieel te verklaren

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) roept de Tweede Kamer op om de Wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams) niet controversieel te verklaren. Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) stuurde het wetsvoorstel begin dit jaar aan de Kamer. De wet moet ervoor zorgen dat gemeenten en instanties straks makkelijker informatie kunnen uitwisselen over mensen die veel hulp nodig hebben.

De oproep van de VNG wordt ondersteund door ruim 150 gemeentelijke medewerkers, professionals en andere betrokkenen, meldt de organisatie. Ook de vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein Divosa onderschrijft de oproep. De Kamer stemt volgende week dinsdag over alle onderwerpen die op de zogenoemde controversieellijst zijn gezet.

De Tweede Kamercommissie voor VWS besloot woensdag de Wams aan deze lijst toe te voegen. De VNG vindt het belang van de Wams echter te groot om het wetsvoorstel op de lange baan te schuiven. “De Wams is er voor de meest kwetsbare burgers en gezinnen. Zij hebben bijna altijd te maken met problemen die met meerdere specifieke uitvoeringswetten te maken hebben. Met de Wams wordt het op casusniveau mogelijk maatwerk te leveren.”

Uitstel van de behandeling van het wetsvoorstel zou volgens de VNG “zeer spijtig” zijn, met name voor de mensen die hulp nodig hebben. Ook gemeenten en bijvoorbeeld onderwijs- en woonorganisaties hebben volgens de VNG baat bij een snelle doorvoering van de Wams. “Ze willen kwetsbare burgers helpen, maar voelen zich daarin beperkt, omdat onduidelijk is of samenwerking en de daaruit voortvloeiende uitwisseling van gegevens wel mag”, stelt de VNG.