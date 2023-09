Voorlopig geen nieuw seizoen Temptation Island na meldingen

Er komt voorlopig geen nieuw seizoen van het realityprogramma Temptation Island. RTL wil eerst “meer duidelijkheid”, zo laat content directeur Peter van der Vorst weten in een verklaring.

Meerdere oud-deelnemers van het programma hebben zich de afgelopen dagen gemeld bij slachtofferadvocaat Sébas Diekstra. Zij zeggen psychische klachten te hebben overgehouden aan hun deelname aan het programma.

Van der Vorst zegt dat het verhaal van Diekstra het “nog urgenter” maakt om samen met producent Simpel Zodiak met de melders in gesprek te gaan. Die wens zou RTL eerder al hebben uitgesproken, maar Diekstra zou hier niet op gereageerd hebben. “We hopen dat hij zo snel mogelijk op onze uitnodiging ingaat, zodat we een compleet beeld kunnen krijgen van de situatie”, aldus Van der Vorst. “We vinden het uiterst belangrijk om persoonlijk de ervaringen van deze (oud-)deelnemers zelf te horen.”

De directeur stelt dat verscheidene partijen hebben gereageerd over de berichtgeving rondom Temptation Island in de media. “Veel aannames zijn niet juist. Onder andere over nazorg en boeteclausules. Er wordt intensieve nazorg geboden en met deelnemers wordt uitgebreid stilgestaan bij het doel van boeteclausules”, vervolgt hij. “Dat gaat nooit over melden, alleen over spoilers en spelbederf. In het hele maakproces wordt benadrukt dat melden altijd mogelijk is.”

De meldingen volgen op een interview dat oud-deelnemers Aylin en Efrain vorige week aan het AD gaven. Zij stelden dat er bij het programma sprake zou zijn van manipulatie van de kandidaten door de makers. Naast het emotionele trauma dat zij zouden hebben opgelopen, ondernam Aylin naar eigen zeggen twee zelfdodingspogingen als gevolg van psychische klachten die voortkwamen uit het programma. Het koppel ontving na mediation een bedrag van 30.000 euro van de producent. Dit heeft RTL ook bevestigd.

Diekstra vindt het “opmerkelijk” dat Temptation Island wordt gepauzeerd nu er commotie over het programma is. “Wat opvallend is, is dat een groot deel van de klachten al bekend was”, reageert hij namens zijn cliënten in een verklaring. “Dat het programma nu pas gepauzeerd wordt vanwege de ophef, vinden meerdere cliënten dan ook op zijn minst opmerkelijk.”

Na het interview in het AD hebben ruim tien oud-kandidaten zich ook gemeld. Volgens de advocaat wil aantal cliënten met RTL in gesprek en is dat ook al gemeld. “Afgelopen week heb ik aangegeven dat ik daar binnenkort op terug zal komen.”