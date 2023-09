Waterschap: aanpak invasieve exoten is dweilen met kraan open

Het Brabantse waterschap Aa en Maas heeft opgeroepen tot meer samenwerking wat betreft de aanpak van invasieve exoten, planten en dieren die van nature niet in Nederland voorkomen en schadelijk kunnen zijn voor de natuur. Zo worstelt Aa en Maas momenteel met de grote waternavel, een oeverplant uit Noord- en Zuid-Amerika die zich snel heeft verspreid in het water in Oost-Brabant.

“Om de strijd tegen invasieve exoten effectief aan te gaan, is samenwerking met terreinbeheerders, Rijkswaterstaat, gemeenten, de agrarische sector en groenaannemers belangrijk. En ook met de andere Brabantse waterschappen en de provincie moeten we gegevens en ervaringen uitwisselen en een gezamenlijke focus op de aanpak van bepaalde soorten bepalen”, schrijft Aa en Maas op de website. “Anders lijkt het dweilen met de kraan open.” Aa en Maas roept inwoners op om aquarium- en vijverplanten en exotische sierplanten nooit in de natuur weg te gooien, maar bij het restafval om zo verspreiding ervan te voorkomen.

De grote waternavel werd jarenlang als vijverplant ingevoerd, maar mag sinds 2016 niet meer worden verhandeld in Europa. De Nederlandse overheid concludeerde desondanks in 2019 dat de plant “wijdverspreid” is in ons land. De grote waternavel groeit zeer snel en zorgt voor een dichte mat op het wateroppervlak. Inheemse waterplanten worden daardoor verdrongen.

Nadat eerder al Limburg veel problemen had met overwoekerde sloten en beken, slaat nu ook Aa en Maas alarm. “Een onwelkome gast heeft zich genesteld in ons hele werkgebied”, aldus het waterschap. Volgens Aa en Maas is er geen universele oplossing voor de bestrijding van de plant.

Begin deze week kwamen onderzoekers van het IPBES, dat zich bezighoudt met biodiversiteit en ecosystemen, al met een alarmerende boodschap. Invasieve exoten vormen volgens hen een aanzienlijke bedreiging voor het menselijk welzijn en voedselzekerheid, omdat planten- en dierensoorten uitsterven vanwege de exoten. Volgens deskundigen zouden de problemen niet zo groot zijn geweest als eerder was ingegrepen.

In Nederland is vooral de Amerikaanse rivierkreeft bekend om de overlast die ze veroorzaakt. Twee ministeries hebben hiervoor samen met andere betrokken partijen enkele jaren geleden al een plan van aanpak opgesteld.