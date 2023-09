Artsen zonder Grenzen kijkt in Marokko waar hulp nodig is

Meerdere teams van Artsen zonder Grenzen komen zaterdagavond aan in Marrakech in Marokko. Daar gaat de noodhulporganisatie kijken waar hulp nodig is en hoe deze het beste gegeven kan worden.

Het onderzoek moet uitwijzen wat Artsen zonder Grenzen gaat doen. “We zijn al sinds 2013 niet meer aan het werk in Marokko”, vertelt een woordvoerster van de organisatie. “Vandaar dat we ook echt ter plekke moeten inventariseren wat er gedaan kan worden.”

Artsen zonder Grenzen laat weten “uiterst bedroefd” te zijn door het nieuws over de aardbeving in Marokko en het grote aantal slachtoffers dat al is gemeld.