Kabinet: Nederland staat klaar om hulp te geven aan Marokko

Nederland is bereid na de zware aardbeving hulp te geven aan Marokko, laten minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) en Liesje Schreinemacher (Ontwikkelingssamenwerking) weten. Er is nog geen officieel hulpverzoek van de Marokkaanse regering binnengekomen.

“Wat een vreselijk verdrietig en zorgwekkend nieuws over de aardbeving in Marokko. Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers en nabestaanden. Nederland staat paraat om te helpen waar nodig”, twitterde Schreinemacher.

Bij de beving in het zuiden van het Noord-Afrikaanse land kwamen meer dan zeshonderd mensen om het leven. Ruim driehonderd mensen raakten gewond door de beving in de buurt van Marrakech die een kracht van 6.8 had.

Het kabinet zou op verzoek een Urban Search and Rescue (USAR) team kunnen sturen. Zo’n team bestaat uit specialisten op het gebied van zoek- en reddingsacties (vaak met honden), maar ook uit verpleegkundigen, artsen en bouwkundigen.