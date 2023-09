BZ: geen signalen van Nederlandse slachtoffers in Marokko

Er zijn op dit moment geen signalen dat er Nederlanders onder de slachtoffers zijn van de zware aardbeving in het zuiden van Marokko. Dat zegt een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het ministerie volgt de ontwikkelingen nauwgezet en staat in contact met de ambassade in Rabat, aldus de zegsvrouw. Het ministerie heeft wel telefoontjes gekregen met hulpvragen. Dan gaat het vaak om vragen over hoe de situatie in het rampgebied is en of mensen er nog naartoe kunnen afreizen.

De aardebeving had vrijdagavond plaats, zo’n 80 kilometer ten zuidwesten van de stad Marrakech, midden in het Atlasgebergte. Volgens de autoriteiten zijn er al bijna driehonderd doden. Marrakech is een belangrijke toeristische plaats.