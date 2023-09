Carice van Houten weer aangehouden bij blokkade A12

Actrice Carice van Houten is zaterdagmiddag aangehouden op de A12 in Den Haag. Ze deed daar mee met de blokkade van de snelweg door Extinction Rebellion. Ze werd door de politie weggevoerd en in een bus gezet. Ook bij de vorige blokkade, in mei, werd Van Houten aangehouden.

De actrice had eerder zaterdag een filmpje van de demonstratie op Instagram gedeeld. Daarop is te zien dat degene die het filmpje maakte en andere demonstranten zijn omsingeld door agenten en op de achtergrond zijn de gebouwen van Den Haag te zien.