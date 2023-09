Duizenden monumenten openen deuren voor Open Monumentendag

Dit weekend openen ruim 5000 monumenten in Nederland hun deuren voor Open Monumentendag. Het thema dit jaar is ‘Levend erfgoed’. “Dat staat voor de culturele gebruiken, tradities en ambachtelijke vaardigheden die mensen van huis uit hebben meegekregen en die zij op hun beurt weer doorgeven aan de volgende generatie”, aldus de organisatie.

Bezoekers mogen een kijkje nemen bij onder andere kastelen, boerderijen, molens en tuinen die gewoonlijk vaak niet toegankelijk zijn voor publiek. Zo kunnen liefhebbers van culinair erfgoed in Utrecht terecht op Slot Zuylestein, waar een minisymposium wordt gehouden over de ingrediƫnten, bereiding en vormgeving van zeventiende-eeuwse gerechten. In Amsterdam stelt poppodium Paradiso ruimtes open waar het publiek normaal gesproken niet mag komen en vertellen medewerkers over de geschiedenis van het gebouw. En in Groningen brengen verhalenvertellers op verschillende plekken in streektaal Groninger volksverhalen tot leven.

Vorig jaar bezochten ruim 1,2 miljoen mensen een van de duizenden rijksmonumenten tijdens Open Monumentendag.