Hogeschool biedt studenten met familie in Marokko hulp aan

Studenten of medewerkers van de Hogeschool van Amsterdam kunnen voor ondersteuning bij hun school terecht als ze familie of vrienden hebben in het aardbevingsgebied in Marokko. Ook voor een luisterend oor is contact mogelijk, laat de HvA zaterdagmiddag weten.

“Wij zijn geraakt door de gevolgen van de zware aardbeving in Marokko. Wij leven mee met de slachtoffers, onze studenten en medewerkers met familie en vrienden in het getroffen gebied.”

Verder wijst de hogeschool erop dat studenten in geval van nood tijdens hun studie of stage altijd contact op kunnen nemen met de meldkamer van de HvA.